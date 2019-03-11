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CHP’li Mansur Yavaş ağır cezalık

11.03.2019 09:33

Sahte senetten tazminat cezası alan CHP-İP-HDP ittifakının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yavaş hakkında, yediemin olarak teslim aldığı 600 bin dolarlık senedi tahsil etmeye kalkışmak suçundan dava açıldı. Ceza alması durumunda, seçilse bile Yavaş’ın başkanlığı düşecek.


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