Sahte senetten tazminat cezası alan CHP-İP-HDP ittifakının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yavaş hakkında, yediemin olarak teslim aldığı 600 bin dolarlık senedi tahsil etmeye kalkışmak suçundan dava açıldı. Ceza alması durumunda, seçilse bile Yavaş’ın başkanlığı düşecek.
CHP’li Mansur Yavaş ağır cezalık11.03.2019 09:33
- CHP’li Mansur Yavaş ağır cezalık
- Ankara'da "spor salonu"na fuhuş baskını
- Cumhurbaşkanı Erdoğan İskenderun’da Kur'an-ı Kerim okudu
- İsveç’in başkentinde patlama
- İşte ülkemizi ve dinimizi hedef alan ezen ve bayrak düşmanları
- İşte yılanın başı! CHP'li Sera Kadıgil ezana küfredenlerin içinde...
- Temel Karamollaoğlu: Vay halimize
- İşte yılanın başı!
- İşte Batı'nın insan hakları! 6 polis bir şahsı darp etti...
- Başkan Erdoğan: Bunlar bayrak düşmanı
- HDP mitinginde "terör propagandası" yapan eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak gözaltına alındı
- Başkan Erdoğan minik kızın ilgisine kayıtsız kalmadı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.