CHP'li Maltepe Belediyesi'nde sokaklar çöpten geçilmiyor! Klozet bile var 01.11.2019 14:48

CHP'li Maltepe Belediyesi'nde temizlik işçileri grev nedeniyle işi bıraktıktan sonra, ilçenin sokakları çöpten ve kokudan geçilmemeye başladı. İlçe sakinleri durumdan şikayet ederken çöplerde klozet bile olması dikkatlerden kaçmadı.

Son yerel seçimlerde CHP'li Ali Kılıç'ın Belediye Başkanı seçildiği İstanbul Maltepe'de çöp sorunu giderek derinleşiyor.

İŞÇİLER EYLEMDE

Maltepe Belediyesi'nin temizlik işlerindeki taşeron şirketi MATAŞ işçileri toplu iş sözleşmesinin hükümleri yerine getirilmediği ve haksız işten çıkarmalar nedeniyle iş bıraktı.

Grev nedeniyle Maltepe'nin bazı mahallelerinde atılan çöplerden çöp tepeleri oluştu.

İLÇE SAKİNLERİ ŞİKAYETÇİ

İşçilerin çöp kamyonlarını çalıştırmaması nedeniyle ilçedeki çöpler toplanamadı. Konteynerlerden taşan çöpler tepe oluşturdu. İlçe sakinleri ise kötü koku ve görüntü nedeniyle durumdan şikayetçi oldu.

KLOZET BİLE VAR

Son çekilen görüntülerde konteynerlerden taşan çöplerin, etrafa saçılmış halde sağlık açısından da tehlike oluşturduğu görülüyor. Çöp konteynerinin yanında klozet bile var.