CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın Şile'de Hüseyin Keçeci Camii'ne ait trafodan seçim standına elektrik verildiği yönündeki iddiaları yalanlandı. İstanbul Müftülüğü yaptığı açıklamada, söz konusu trafonun Hüseyin Keçeci Camii'ne ait olmadığını belirtti.
CHP'li Mahmut Tanal'ın 'trafo' yalanı elinde patladı! İstanbul Müftülüğü'nden açıklama geldi14.06.2019 14:12
- Sınır birliklerine komando sevkiyatı (Video)
- CHP'li Mahmut Tanal'ın 'trafo' yalanı elinde patladı! İstanbul Müftülüğü'nden açıklama geldi
- Beşiktaş kaleci Ertaç Özbir'i kadrosuna kattı (Video)
- Müge Anlı canlı yayında şok itiraf! Müge Anlı, Hüsnü Şahin olayıyla ilgili canlı yayında çileden çıktı! (Video)
- Sefaköy E-5'te seyir halindeki otobüs alev aldı (Video)
- Beşiktaş’ta hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun mezarına ziyaret (Video)
- 7'nci kez taşınacak Yusufeli yeni yerleşim projesinde sona gelindi
- Jandarma, 180. kuruluş yıldönümleri nedeniyle sosyal medyada video paylaştı (Video)
- Asya liderleri Tacikistan'da buluşuyor! Başkan Erdoğan kritik temaslarda bulunacak...
- Bomba iddia: İmamoğlu'nun "İstiklal Madalyalı dedesi" de yalan... (Video)
- Fikret Orman, Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun'la fena yakalandı! İşte ikilinin kameralara yansıyan görüntüleri (Video)
- Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Barış Harekatı'na özel peç: “Ayşe tatile çıktı”
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.