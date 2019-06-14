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CHP'li Mahmut Tanal'ın 'trafo' yalanı elinde patladı! İstanbul Müftülüğü'nden açıklama geldi

14.06.2019 14:12

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın Şile'de Hüseyin Keçeci Camii'ne ait trafodan seçim standına elektrik verildiği yönündeki iddiaları yalanlandı. İstanbul Müftülüğü yaptığı açıklamada, söz konusu trafonun Hüseyin Keçeci Camii'ne ait olmadığını belirtti.


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