CHP'li Mahmut Tanal'ın sabıka dosyasında yok yok 17.05.2019 21:21

Nerede bir eylem, nerede bir skandal var ise orada şüphesiz CHP'li Mahmut Tanal... Sözde adaleti araken bir polise yumruk atarken de başrolde. Tanıştıralım işte karşınızda bir CHP'li. Adaletin nasıl aranması gerektiğini sözde çok iyi bilenlerden biri. Ama o hiçbir zaman bu yoldan gitmedi. Kalın hukuk kitaplarının sayfalarını atlayarak okumuşa benziyor. Sabıka dosyası kabarık olan Tanal kimi zaman FETÖ'cülerle kimi zaman Gezicilerle kimi zaman ise darbecilerle kol kola oldu ve desteğini esirgemedi. Yaptıkları reyting sıralamasında birinciliği zorlayan şov programlarını aratmıyor...

CHP Milletvekili Mahmut Tanal bu kez Meclis'e sızarak bombalı eylem yapmak isterken yakalanan DHKP-C'li teröristler Mulla Zincir ve Eylem Yücel ile gündeme geldi. Her taşın altından çıkan Tanal, bugüne kadar FETÖ'cülere verdiği destek, PKK'lı teröristlerin paçavrasına sahip çıkma, AK Parti'ye oy veren vatandaşlara hakaret, 28 Şubatçıların yanında yer alma gibi birçok eylemde yer alarak kendini gündemde tutmayı sürdürüyor. İşte Tanal'ın yer aldığı olaylardan bazıları...

1 Mayıs 2014'de İstanbul Beşiktaş'taki korsan gösteriye polis müdahale etti. Adaleti kendisi sağlamaya çalıştı polise saldırdı, tokat attı.

250'den fazla şehit verdiğimiz 15 Temmuz darbe girişimini yapan FETÖ'cülere açık bir şekilde destek verdi. Darbecilere direnen halkı o gece ,"Tüm halkımızı sağduyulu davranmaya çağırıyorum. Evlerine dönmelerine, gerginlikten kaçınmaları diliyorum" diyerek engelleye çalıştı.

2013 yılında FETÖ'nün elebaşısının çağrısı üzerine Bank Asya'ya gitti, hesap açtırdı, para yatırdı. FETÖ'cüleri alkışladı. Eylemlerine katıldı.

FETÖ'nün medya ayağı Kanaltürk ve Bugün TV'ye kayyum atanmasını protesto etti. "Bu bir iş yerinin işgalidir, mülkiyet hakkının ihlalidir" diyerek hainlerin yanında boy gösterdi.

14 Kasım 2017'de Meclis'teki bir konuşmasında bölücü terör örgütü PKK'nın paçavrasına "Kırmızı, sarı, yeşil özgürlüğün, bağımsızlığın simgesidir ve özgürlüğün, bağımsızlığın simgesi olması nedeniyle de 3 tane ülkenin bayrağı aynı renktedir. Nerenin mesela? Uganda, Ruanda, Senegal bayrakları da aynı renklerdendir. Onun için diğer ülkelerin de renkleri aynısını ifade etmektedir" sözleriyle sahip çıktı.