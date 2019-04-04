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CHP'li Mahmut Tanal'dan A Haber canlı yayınına müdahele

04.04.2019 19:43

CHP'li Mahmut Tanal, canlı yayın sırasında A Haber muhabiri Erdal Kuruçay’a sözlü tacizde bulundu. Sakin olmayan karakteri ile tanınan Tanal, bir milletvekiline yakışmayacak hareketler sergileyerek tepki çekti.


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