CHP'li Mahmut Tanal'dan A Haber canlı yayınına müdahele 04.04.2019 19:43

CHP'li Mahmut Tanal, canlı yayın sırasında A Haber muhabiri Erdal Kuruçay’a sözlü tacizde bulundu. Sakin olmayan karakteri ile tanınan Tanal, bir milletvekiline yakışmayacak hareketler sergileyerek tepki çekti.