CHP'li Mahmut Tanal'dan A Haber canlı yayınına müdahele

CHP'li Mahmut Tanal, canlı yayın sırasında A Haber muhabiri Erdal Kuruçay’a sözlü tacizde bulundu. Sakin olmayan karakteri ile tanınan Tanal, bir milletvekiline yakışmayacak hareketler sergileyerek tepki çekti.
CHP'li Mahmut Tanal'dan A Haber canlı yayınına müdahele04.04.2019 19:43
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