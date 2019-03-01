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CHP'li Mahmut Tanal'dan 28 Şubat darbesine destek

01.03.2019 14:55

Cumhuriyet Halk Partili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabı üzerinden 28 Şubat darbesini öven içerikleri paylaştı. Tanal 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ'yü de aklamaya çalışmıştı.


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