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CHP'li Konak Belediyesi, Alsancak'a yapılan stadın ruhsatını iptal etti

26 Ekim 2017, Perşembe
Başbakan Binali Yıldırım tarafından 9 Eylül'de temeli atılan ve önceki gün çalışmalara başlanan Alsancak Stadı için CHP'li Konak Belediyesi ruhsat krizi çıkardı.
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