CHP’li Kartal Belediyesi’nde yeni skandal! 23 Temmuz 2018, Pazartesi

Denizde arama kurtarma çalışmaları için 600 bin liraya alınan tekne Belediye başkanı tarafından eşine hizmet etmesi için tahsis edildi! CHP’li Belediye Başkanı devletin paralarıyla aldığı tekneyle eşini gezmeye çıkartıyor.