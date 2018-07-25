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CHP’li Kartal Belediyesi’nde yeni skandal!

23 Temmuz 2018, Pazartesi

Denizde arama kurtarma çalışmaları için 600 bin liraya alınan tekne Belediye başkanı tarafından eşine hizmet etmesi için tahsis edildi! CHP’li Belediye Başkanı devletin paralarıyla aldığı tekneyle eşini gezmeye çıkartıyor.

YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ahmet ahmet

Bunlar devletin malını yerler yerler.Ondan sonra yememişler gibi başkalarına çamur atarlar.Edepsizler

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evet5
hayır0
cevapla 23.07.2018 20:25
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