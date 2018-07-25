Denizde arama kurtarma çalışmaları için 600 bin liraya alınan tekne Belediye başkanı tarafından eşine hizmet etmesi için tahsis edildi! CHP’li Belediye Başkanı devletin paralarıyla aldığı tekneyle eşini gezmeye çıkartıyor.
CHP’li Kartal Belediyesi’nde yeni skandal!23 Temmuz 2018, Pazartesi
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Bunlar devletin malını yerler yerler.Ondan sonra yememişler gibi başkalarına çamur atarlar.Edepsizler
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