CHP'li Kaftancıoğlu: Demirtaş'a selam gönderiyorum

Geçtiğimiz gün yapılan kongreyle CHP'nin İstanbul teşkilatına başkan olarak seçilen Canan Kaftancıoğlu'nun, 15 Temmuz'da darbeyi durduran halka 'DAEŞ'çi' muamelesi yapan, Gezi ve Kobani provokasyonunu destekleyen, Ermeni soykırım yalanını savunan skandal tweetleri ve açıklamaları CHP'yi sarsmaya devam ediyor. Kaftancıoğlu, bu sefer de Selahattin Demirtaş ile birlikte olduğu fotoğrafı göstererek "Hiçbir rahatsızlık duymuyorum. Buradan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a selam gönderiyorum" dedi.
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cok gormuyorum kaftancioglunun demir tasa selamini o bayanin aslini arastirin selami niye gonderdiyini anlarsiniz
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