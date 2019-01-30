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CHP'li İzmir büyükşehir belediyesinin çevre katliamına suçüstü!

30 Ocak 2019, Çarşamba

İzmir'de yaşanan çevre katliamına vatandaşlardan suçüstü... A Haber görüntülü ihbar hattına gelen görüntülerde özel bir firmaya ait vidanjördeki kirli ve atık sular semt pazarının kurulduğu yere döküldü. İşte izleyenleri şoke eden o görüntüler.


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