CHP'li İzmir büyükşehir belediyesinin çevre katliamına suçüstü! 30 Ocak 2019, Çarşamba

İzmir'de yaşanan çevre katliamına vatandaşlardan suçüstü... A Haber görüntülü ihbar hattına gelen görüntülerde özel bir firmaya ait vidanjördeki kirli ve atık sular semt pazarının kurulduğu yere döküldü. İşte izleyenleri şoke eden o görüntüler.