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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde Noel Baba kıyafetli protesto

31 Aralık 2018, Pazartesi

Uzun yıllardır imar haklarını alamadıklarını iddia eden bir grup, İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı. CHP'li Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu da protesto eden grup, geçtiğimiz günlerde de CHP Genel Merkezi önünde çizgi film karakteri "Dalton Kardeşler" kıyafetleriyle eylem yapmıştı.


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