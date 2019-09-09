CHP'li belediyelerin yaptığı akraba atamaları hız kesmeden devam ederken bir skandal haberi de İzmir'den geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kardeşi Onur Soyer’i genel sekreterliğine getirttiği İzmir Turizm Tanıtma Vakfı’na, Büyükşehir bütçesinden 8 milyon 948 bin lira aktarma girişimi tartışma çıkardı.
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den skandal önerge!09.09.2019 19:33
- Çete üyelerinden tecavüzcü adama akılalmaz ceza! "Beni bırakın diye yalvardı ama..."
- CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den skandal önerge!
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan tüyleri diken diken eden klip!
- Kontrolden çıkan otomobil 20 metre yükseklikten yola böyle uçtu
- Başkan Erdoğan'dan büyükşehir belediye başkanlarına davet
- Hatay İskenderun'da derse alkollü geldiği iddia edilen öğretmen açığa alındı (Video)
- Binali Yıldırım okul açılışında Başkan Erdoğan'ı aradı... Erdoğan ve minik öğrenci arasındaki diyalog gülümsetti
- Osmaniye Kadirli’de zincirleme trafik kazası: 3 ölü 4 yaralı (Video)
- Muğla'da düğün gecesi inanılmaz olay! Düğünde kavga çıktı, damat geceyi karakolda, gelin hastanede geçirdi
- Uydu görüntüsünde dikkat çeken detay! FETÖ elebaşının adının baş harfini...
- Adalet Bakanı Gül kadın cinayetleri hakkında net konuştu: "Eğer bir kadın kurtulacaksa Anayasa'yı bile değiştiririz"
- Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mağdur annelere destek için Diyarbakır'da
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.