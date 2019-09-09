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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den skandal önerge!

09.09.2019 19:33

CHP'li belediyelerin yaptığı akraba atamaları hız kesmeden devam ederken bir skandal haberi de İzmir'den geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kardeşi Onur Soyer’i genel sekreterliğine getirttiği İzmir Turizm Tanıtma Vakfı’na, Büyükşehir bütçesinden 8 milyon 948 bin lira aktarma girişimi tartışma çıkardı.


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