CHP’li İzmir Belediyesi borç batağında! Tunç Soyer çarşamba günü 200 milyon liralık borç için 24.06.2019 19:20

İzmir'in sorunları saymakla bitmiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ekonomik sıkıntıları dikkat çekiyor.... CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi borç batağında. Belediyenin 3 milyar 100 milyon lira borcu var. CHP’li Belediye Başkanı Tunç Soyer, 200 milyon lira kredi almak için belediye meclisinde yetki isteyecek.