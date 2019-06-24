İzmir'in sorunları saymakla bitmiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ekonomik sıkıntıları dikkat çekiyor.... CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi borç batağında. Belediyenin 3 milyar 100 milyon lira borcu var. CHP’li Belediye Başkanı Tunç Soyer, 200 milyon lira kredi almak için belediye meclisinde yetki isteyecek.
CHP’li İzmir Belediyesi borç batağında! Tunç Soyer çarşamba günü 200 milyon liralık borç için24.06.2019 19:20
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- CHP’li İzmir Belediyesi borç batağında! Tunç Soyer çarşamba günü 200 milyon liralık borç için
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