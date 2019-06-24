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CHP’li İzmir Belediyesi borç batağında! Tunç Soyer çarşamba günü 200 milyon liralık borç için

24.06.2019 19:20

İzmir'in sorunları saymakla bitmiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ekonomik sıkıntıları dikkat çekiyor.... CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi borç batağında. Belediyenin 3 milyar 100 milyon lira borcu var. CHP’li Belediye Başkanı Tunç Soyer, 200 milyon lira kredi almak için belediye meclisinde yetki isteyecek.


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