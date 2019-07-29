CHP’li İsmail Uygur’un torpil skandalına tepkiler sürüyor: Koca Torbalı’da liyakat sahibi bir oğlun mu vardı? 29.07.2019 11:26

CHP’li belediyelerde çelişkilerin biri bitmeden öteki başlıyor! Birçok belediyede yaşanan işçi kıyımından, çifte maaş skandallarından sonra şimdi de torpil skandalı patlak verdi. CHP’li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur’un oğlunu 7.000 lira maaşla müdür yardımcısı yapması gündeme bomba gibi düştü. Skandala tepki gösteren uzmanlar; “kimseye güvenemedim” diyerek kendini savunan başkana “Torbalı gibi koca sanayi bölgesinde üniversite öğrencisi oğlundan başka liyakat sahibi kimse yok muydu?” ifadelerini kullandı.

Belediye başkanı seçildiği 31 Mart 2019'dan bu yana asgari ücretli 425 işçiyi 'tasarruf' gerekçesiyle işten çıkartan CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, 24 yaşındaki oğlunu müdür yardımcısı kadrosuyla 7 bin lira maaşla işe aldı. TAKVİM'in, skandalı belgeleriyle ortaya çıkarmasının ardından CHP'li İsmail Uygur çark etti. Önce oğluna sahip çıkan Uygur, ardından tepkilere dayanamayarak oğlunu görevden aldı.

TEPKİLER ÜST ÜSTE GELDİ

TAKVİM'in skandalı ortaya çıkarmasının ardından CHP'li başkana tepki yağdı. A Haber canlı yayınına katılan isimler CHP'li belediyelerin içinde bulunduğu çelişkilere dikkat çekti.

VERİLEN SÖZLER TUTULMADI

A Haber canlı yayınına katılan TAKVİM Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin CHP'nin 31 Mart seçimleri öncesinde verdiği sözleri bir bir unuttuğuna dikkat çekti. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun "liyakat" konusunda partilileri uyardığını söyleyen Şahin, Torbalı'daki skandalın hemen bu uyarıdan sonra patlak verdiğini söyledi.



İŞÇİLERE DOKUNMAM DEMİŞTİ

CHP'li İsmail Uygur, seçimlerden önce hazırlanan bir videoda "Benim asgari ücretle çöp toplayan işçiyle işim olmaz" diyerek işçilere sözde güvence vermişti. Uygur, seçimlerden sonra en çok işçi kıyımı yapan belediyeler arasında yerini aldı.

KOCA TORBALI'DA LİYAKAT SAHİBİ BİR OĞLU MU KALDI?

Torbalı ilçesinin büyük bir sanayi bölgesi olduğuna dikkat çeken Zafer Şahin, her fırsatta donanımdan, liyakattan dem vuran CHP'nin çelişkisine dikkat çekti.Şahin, CHP'li başkana "Torbalı gibi bir yerde liyakat sahibi başka kimse yok muydu da üniversite öğrencisi oğlunu buldun?" diyerek tepki gösterdi.