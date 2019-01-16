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CHP'li işçinin Kılıçdaroğlu isyanı: Hani 2 bin 200 lira veriyordu!

16 Ocak 2019, Çarşamba

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bazı belediye başkan adaylarının tanıtımını yaparken koridorlarda CHP'li belediyede çalışan bir işçinin isyanı vardı. İşçi, Kılıçdaroğlu'nun asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamayı hatırlattı, ardından yaka paça dışarı atıldı.


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