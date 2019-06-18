31 Mart seçimlerindeki şaibe ve usulsüzlüklerin ardından bazı ilçelerde sayımlar tekrar yapılmış, İstanbul genelinin tekrar sayım kararı ise CHP'nin itirazı üzerine iptal edilmişti. Her defasında 'tekrar sayımın yapılmasına itiraz etmedik' açıklaması yapan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu'nu, iptal kararının alındığı sıralarda Canan Kaftancıoğlu liderliğindeki CHP'li heyetin sevinç çığlıkları yalanladı.
CHP'li İmamoğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı! İşte oy sayımının iptali sonrası Kaftancıoğlu ve CHP heyetinin yeni görüntüleri18.06.2019 01:36
- CHP'li İmamoğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı! İşte oy sayımının iptali sonrası Kaftancıoğlu ve CHP heyetinin yeni görüntüleri
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