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CHP'li İmamoğlu'ndan "Benim annem de başörtülü" reklamı

20 Aralık 2018, Perşembe

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, adaylığının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından annesiyle ilgili videosunu paylaştı.


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