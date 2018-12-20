CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, adaylığının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından annesiyle ilgili videosunu paylaştı.
CHP'li İmamoğlu'ndan "Benim annem de başörtülü" reklamı20 Aralık 2018, Perşembe
- CHP'li İmamoğlu'ndan "Benim annem de başörtülü" reklamı
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