CHP’li İmamoğlu rotasını şaşırdı! İşçiler eylemde Ekrem alemde 04.09.2019 10:09

Koltuğa oturur oturmaz hiçbir gerekçe sunmadan binlerce işçiyi ekmeğinden eden CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, soluğu gece mekanında aldı. Yıllarca büyükşehir belediyesi bünyesinde gecesini gündüzüne katarak İstanbul’a hizmet eden emekçileri kapının önüne koyan Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş’ın lüks semtlerinden Kuruçeşme’deki Sunset isimli içkili mekanda, doyasıya eğlendi.

"İstanbullulara hizmet etmek için sabırsızlanıyorum" diyen CHP'li Ekrem İmamoğlu, rotasını şaşırdı. Yeni Akit'in haberine göre göreve gelir gelmez 5 bin işçinin ekmeğiyle oynayan Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un en pahalı deniz manzaralı mekanlarında sefa sürdüğü ortaya çıktı. Seçimden önce yaptığı açıklamalarla mütevazılık edebiyatı yapan İmamoğlu'nun başkanlık koltuğunu ele geçirmesinin ardından lüks eğlence mekanlarında boy gösterdiği, sabahın ilk ışıklarına dek samimi şekilde eğlendiği belirlendi.

GECELER EKREM'DEN SORULUR

Hiçbir gerekçe sunmadan binlerce işçiyi ekmeğinden eden CHP'li Ekrem İmamoğlu, soluğu gece mekanında aldı. Yıllarca büyükşehir belediyesi bünyesinde gecesini gündüzüne katarak İstanbul'a hizmet eden emekçileri kapının önüne koyan Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş'ın lüks semtlerinden Kuruçeşme'deki Sunset Grill-Bar isimli içkili mekanda, doyasıya eğlendi. İstanbul'un en seçkin ve en pahalı yerlerinden biri olan içkili restoranda, saatlerce keyif çatan İmamoğlu'nun restorandaki genç kadınlarla sarmaş dolaş pozları dikkat çekti. İstanbul'un yoğun temposuna ayak uyduramayan ve kendisini gece hayatına atan İmamoğlu'nu, aynı mekanda eğlenen kadınların Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlar ele verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler; seçim meydanlarında, "Kaybedecek bir dakikamız dahi yok" diyen İmamoğlu'nun içi içine sığmayan enerjisini gözler önüne serdi.

LÜKSÜ DE SEVİYOR İSRAFI DA

CHP, İP, HDP ve bilumum Erdoğan karşıtlarının desteğiyle İstanbul'da belediye başkanlığı koltuğunu ele geçiren Ekrem İmamoğlu, mazbatayı aldıktan 23 gün sonra tatile gitmişti.

İstanbul'u sel götürürken Bodrum'da tatil yapan İmamoğlu, bir iş adamı dostunun lüks yatı ile Gümüşlük'te bir koyda keyif yapmıştı. Meteorolojinin yaptığı uyarıları dikkate almayıp, ikinci kez tatile çıkan Ekrem İmamoğlu'nun Gümüşlük'te 14 milyon liraya villa satın aldığı öne sürülmüştü. Mazbatası elinden alındıktan sonra hırçınlaşan ve İBB'yi asılsız suçlamalarla hedef alan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun beş yıl boyunca yönettiği Beylikdüzü'nde israfta da tavan yaptığı ortaya çıkmıştı. Belediye hizmet araçlarını, özel makam aracına dönüştüren İmamoğlu'nun, kurduğu saltanat düzeninde VIP uygulamaya gittiği belirlenmişti.