İzmir Büyükşehir Belediyesi aday adaylığından çekilen CHP'li Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, partisi ve bazı CHP'li belediye başkanlarını sert bir dille eleştirdi. Kentin rant çetelerine bırakılacağını söyleyerek İzmirlileri uyaran Karabağ, 'İzmir ve Bayraklı'ya sahip çıkın, yoksa bu kenti parsel parsel satacaklar” dedi.
CHP'li Hasan Karabağ: İzmir'i parsel parsel satacaklar04 Ocak 2019, Cuma
- CHP'li Hasan Karabağ: İzmir'i parsel parsel satacaklar
- Saldırıya uğrayan başörtülü kadınlardan Deniz Çakır'a suç duyurusu
- Başkan Erdoğan'ın gülümseten anları
- Ankara'nın Pursaklar ilçesinde doğal gaz patlaması
- Marmara denizi havadan böyle görüntülendi!
- İstanbul Kağıthane'de milyonluk kaza! Aniden şerit değiştirmek isteyince...
- Cuma namazı çıkışı mermi yağmuru
- Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Sokak köpeklerinin saldırdığı iki liseliden biri öldü
- Nefes kesen operasyona ödül
- Çocukların "Tayyip dede" sevgisi...
- AK Parti İBB Başkan adayı Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.