CHP'li Hasan Karabağ: İzmir'i parsel parsel satacaklar 04 Ocak 2019, Cuma

İzmir Büyükşehir Belediyesi aday adaylığından çekilen CHP'li Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, partisi ve bazı CHP'li belediye başkanlarını sert bir dille eleştirdi. Kentin rant çetelerine bırakılacağını söyleyerek İzmirlileri uyaran Karabağ, 'İzmir ve Bayraklı'ya sahip çıkın, yoksa bu kenti parsel parsel satacaklar” dedi.