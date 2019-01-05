Haberler Web TV CHP'li Hasan Karabağ: İzmir'i parsel parsel satacaklar

CHP'li Hasan Karabağ: İzmir'i parsel parsel satacaklar

04 Ocak 2019, Cuma

İzmir Büyükşehir Belediyesi aday adaylığından çekilen CHP'li Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, partisi ve bazı CHP'li belediye başkanlarını sert bir dille eleştirdi. Kentin rant çetelerine bırakılacağını söyleyerek İzmirlileri uyaran Karabağ, 'İzmir ve Bayraklı'ya sahip çıkın, yoksa bu kenti parsel parsel satacaklar” dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları