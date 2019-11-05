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CHP'li Faik Öztrak bu sözleri çabuk unuttu! İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye şikayetleri

05.11.2019 21:00

Başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere yurt dışına çıkan CHP'liler, zaman zaman Türkiye'yi Batı'ya şikayet ediyor. Bununla da kalmayıp, karalama kampanyalarının parçaları haline geliyorlar. Bu konu CHP sözcüsü Faik Öztrak'a soruldu. Partisine yönelik eleştirilere tepki gösteren Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun geçen sene İngiltere'de söylediği "Türkiye'ye yatırım yapmayın" sözünü çabuk unuttu. İşte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi ülkesi Türkiye hakkında Batı'ya söylediği o skandal sözler...


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