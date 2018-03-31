CHP'li eski başkana 'Terör örgütüne yardım' suçundan 10 yıl hapis cezası! 31 Mart 2018, Cumartesi

CHP'li eski Maltepe belediye başkan yardımcısı Hasan Hayri Şengül hakkındaki dava sonuçlandı. Şengül, terör örgütüne yardım etmek suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

CHP'li eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hayri Şengül'e görevde olduğu dönemde bir işadamına MLKP terör örgütüne yardım yapmak üzere baskı uyguladığı iddiasıyla açılan dava sonuçlandı.

Şengül, örgüte yardım ve irtikâptan 10 yıl ceza aldı. İddianamede 2013'te örgüt militanlarına, düzenlenen sözde festival üzerinden para aktarmakla suçlanıyordu.