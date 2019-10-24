CHP’li Erdal Aksünger’in terör aşkı depreşti! Bebek katili PYD için “terör örgütü değildir” ifadesi… 24.10.2019 00:26

CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger canlı yayında skandal ifadelere imza attı. Aksünger, bebek katili terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD için "terör örgütü değildir" ifadelerini kullandı.

CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve 24. Dönem İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, skandal ifadelere imza attı.

Katıldığı bir televizyon programında Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin tartışmaların yaşandığı sırada Aksünger, terör örgütü PKK'nın Suiye uzantısı olan YPG için terör örgütü değildir açıklaması yaptı. Progran sunucu Ahmet Hakan'ın açık açık sorduğu "Terör örgütü mü?" sorusuna" Erdal Aksünger, "PYD benim gözümde terör örgütü değildir" diye cevap verdi.

KILIDAROĞLU DA AYNI AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 21 Ekim 2014 tarihinde "Bizim için YPG terör örgütü değildir. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur" iddiasında bulunmuştu.

TERÖRİSTLER ARALARINDA BEBEK VE ÇOCUKLARIN OLDUĞU 20 SİVİLİ ŞEHİT ETTİ

Barış Pınarı Harekatı icra edilirken terör örgütü PKK/PYD'liler sivilleri hedef alan saldırılar yaptı. Teröristlerin çocuk parkından ve çeşitli bölgelerden yerleşim yerlerine yaptığı saldırılarda aralarında bebek ve çocukların da olduğu 20 sivil ve 7 asker şehit oldu.