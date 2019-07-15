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CHP'li Engin Özkoç'un TBMM'de 15 Temmuz Özel Oturumu'ndaki skandal sözlerine AK Parti'den yanıt

15.07.2019 14:54

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3'üncü yıldönümü nedeniyle TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Özel Oturumu'nda kürsüye gelen CHP'li Engin Özkoç 15 Temmuz'u itibarsızlaştırmaya çalıştı. Özkoç'un kürsüdeki skandal sözlerine AK Parti'den yanıt geldi. Özkoç'tan sonra kürsüye gelen AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı "Farklı bir akılla terör örgütünün ekmeğine yağ sürecek bir anlayışla bir konuşma sergilenmiştir." dedi.


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