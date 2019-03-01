Haberler Web TV CHP'li Engin Altay'ın '10 Mart' açıklamasına AK Parti'den sert tepki: Bu FETÖ taktiği

CHP'li Engin Altay'ın '10 Mart' açıklamasına AK Parti'den sert tepki: Bu FETÖ taktiği

01.03.2019 12:53

"10 Mart'ta herkes İstanbul'u CHP'nin aldığını tayin ve tespit edip kabullenecek" diyen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın açıklamalarına AK Parti Grup Başanvekili Mehmet Muş'tan çok sert tepki geldi. Mehmet Muş, "Bakın bu bir FETÖ taktiğidir. Onlardan esinlenmiş olacak ki kendi kendine bir tarih ortaya koymuş. Yoksa bir tezgahın içerisinde mi CHP?" dedi. Altay'ın "darbe iması" olarak algılanan açıklamalarına sosyal medyadan da tepki yağıyor.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları