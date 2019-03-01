CHP'li Engin Altay'ın '10 Mart' açıklamasına AK Parti'den sert tepki: Bu FETÖ taktiği

"10 Mart'ta herkes İstanbul'u CHP'nin aldığını tayin ve tespit edip kabullenecek" diyen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın açıklamalarına AK Parti Grup Başanvekili Mehmet Muş'tan çok sert tepki geldi. Mehmet Muş, "Bakın bu bir FETÖ taktiğidir. Onlardan esinlenmiş olacak ki kendi kendine bir tarih ortaya koymuş. Yoksa bir tezgahın içerisinde mi CHP?" dedi. Altay'ın "darbe iması" olarak algılanan açıklamalarına sosyal medyadan da tepki yağıyor.
CHP'li Engin Altay'ın '10 Mart' açıklamasına AK Parti'den sert tepki: Bu FETÖ taktiği01.03.2019 12:53
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