CHP'li Engin Altay'dan skandal sözler 21 Aralık 2017, Perşembe

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay CHP'nin muhalefet anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi. Meclis'te konuşan Altay skandal ifadeler kullandı. Altay, "Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Milletin bize verdiği görev bu kardeşim." diye konuştu. Kendi seçmenini bile aşağılayan Altay'ın itiraf niteliğindeki açıklamaları CHP'nin siyaset anlayışını resmen ortaya çıkardı.