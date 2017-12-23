CHP'li Engin Altay'dan skandal sözler

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay CHP'nin muhalefet anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi. Meclis'te konuşan Altay skandal ifadeler kullandı. Altay, "Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Milletin bize verdiği görev bu kardeşim." diye konuştu. Kendi seçmenini bile aşağılayan Altay'ın itiraf niteliğindeki açıklamaları CHP'nin siyaset anlayışını resmen ortaya çıkardı.
CHP'li Engin Altay'dan skandal sözler21 Aralık 2017, Perşembe
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böyle bir zihniyet olamaz. muhalefet engel olmak, bozmak, gerginlik ve kaos çıkartmak demek değildir. daha iyisi için mücadele etmek olmalıdır.
Bu siyaset CHP nin kendi siyaseti değil, CHP yi yöneten dış mihrak ve üst akıllarının onlara vermiş olduğu görev gereği yaptıkları hainlik ve Türkiye düşmanlığı siyasetidir. Bize düşmanlık sergileyen ülkeler de bu hainlerin yaptıklarından ve ajanlıklarından destek alarak hergün yeni yeni saldırılar gerçekleştirmekte.
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