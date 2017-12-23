Yol Durumu

CHP'li Engin Altay'dan skandal sözler

21 Aralık 2017, Perşembe

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay CHP'nin muhalefet anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi. Meclis'te konuşan Altay skandal ifadeler kullandı. Altay, "Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Milletin bize verdiği görev bu kardeşim." diye konuştu. Kendi seçmenini bile aşağılayan Altay'ın itiraf niteliğindeki açıklamaları CHP'nin siyaset anlayışını resmen ortaya çıkardı.

YORUMLAR 2 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)
serdar serdar

böyle bir zihniyet olamaz. muhalefet engel olmak, bozmak, gerginlik ve kaos çıkartmak demek değildir. daha iyisi için mücadele etmek olmalıdır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.12.2017 10:03
ayhnkrblt ayhnkrblt

Bu siyaset CHP nin kendi siyaseti değil, CHP yi yöneten dış mihrak ve üst akıllarının onlara vermiş olduğu görev gereği yaptıkları hainlik ve Türkiye düşmanlığı siyasetidir. Bize düşmanlık sergileyen ülkeler de bu hainlerin yaptıklarından ve ajanlıklarından destek alarak hergün yeni yeni saldırılar gerçekleştirmekte.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.12.2017 09:05
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları