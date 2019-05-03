CHP'li Engin Altay'dan küstah tehdit 03.05.2019 11:14

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da yapılan usulsüzlüğün ortaya çıkmasıyla birlikte CHP'de panik giderek arttı. Bu da CHP'li siyasetçilerin açıklamalarına yansıdı. Tehdit üzerine tehditlerde bulunan CHP'li yöneticilere son örnek CHP Grup Başkanvekili Engin Altay oldu. Seçimler üzerinden Türkiye'yi tehdit eden CHP'li Altay dış müdahaleye göz kırptı.