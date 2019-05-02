CHP'li Engin Altay'dan küstah tehdit

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul milletvekili Engin Altay, AK Parti'nin seçimlerdeki usulsüzlüklerle ilgili meşru itiraz hakkını kullanmasından rahatsız oldu! Sandıktaki organize vurgunu ortaya çıkan CHP'nin İstanbul milletvekili Engin Altay, AK Parti'nin bu süreci sürdürmesi halinde diğer ülkelerin rahatsız olacağını ve Türkiye'yi "ekonomik ve askeri yönden" zorda bırakacağını belirterek askeri ve ekonomik yaptırım göndermesinde bulundu.
CHP'li Engin Altay'dan küstah tehdit02.05.2019 19:10
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