CHP'li Emir'den skandal kayyum cevabı: "PKK marşı okunması yeterli değil" 13.09.2019 11:07

Katıldığı bir televizyon programında "PKK marşının okunması ve marş okunurken ayağa kalkılması, size göre kayyum atanması için yeterli mi değil mi?" sorusuna, "Yeterli değil" cevabı veren CHP'li Murat Emir, sosyal medyada büyük tepki gördü. Emir'in bu açıklaması CHP ile HDP'nin iş birliğinde olduklarını ve kayyumlardan HDP kadar rahatsız olduklarını gösterdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütüne verilen destekten dolayı 3 büyükşehir belediyesine atanan kayyum, HDP'den daha çok CHP'yi rahatsız etti.

Kayyum atandıktan hemen sonra peş peşe açıklamlar ve ziyaretler gerçekleştiren CHP'den bir skandal daha geldi.

CNN Türk'te yayınlanan ve Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız bölge programına katılan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, kendisine yönetilen "PKK marşının okunması ve marş okunurken ayağa kalkılması, size göre kayyum atanması için yeterli mi değil mi?" sorusuna "Yeterli değil" cevabı verdi.

Sosyal medyada büyük tepki göre bu açıklama, CHP ile HDP'nin kol kola olduğunu gözler önüne serdi.

DİYARBAKIR'DAKİ ACILI ANNELERE SESSİZ!

Diyarbakır, Van ve Mardin'e atanan kayyumlardan HDP kadar rahatsız olan CHP'nin, çocukları PKK tarafından kaçırılan ve HDP binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri görmezden gelmesi, CHP'nin de terör örgütüyle arasına mesafe koyamadığını gösterdi.