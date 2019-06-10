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CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun bir afişi daha çalıntı çıktı

10.06.2019 19:45

CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun afişlerindeki çalıntı görsellerin ardından bir skandal daha ortaya çıktı. İmamoğlu’nun bir afişinde hazır şablona İmamoğlu’nun kafası yapıştırılarak yapıldığı anlaşıldı. CHP’nin bu afişi sosyal medyada alay konusu oldu.


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