CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun bir afişi daha çalıntı çıktı 10.06.2019 19:45

CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun afişlerindeki çalıntı görsellerin ardından bir skandal daha ortaya çıktı. İmamoğlu’nun bir afişinde hazır şablona İmamoğlu’nun kafası yapıştırılarak yapıldığı anlaşıldı. CHP’nin bu afişi sosyal medyada alay konusu oldu.