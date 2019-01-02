CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan FETÖ kumpasına tam destek! 02 Ocak 2019, Çarşamba

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun çok konuşulacak arşiv görüntüleri ortaya çıktı. Bir dönem Trabzonspor'da yöneticilik de yapan İmamoğlu, FETÖ'nün televizyonu Samanyolu TV'de uzun süre yorumcu olarak ekranlara çıkmıştı. İmamoğlu, Samanyolu ekranlarında FETÖ'nün şike kumpasına da tam destek verdi.