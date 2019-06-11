CHP'li Ekrem İmamoğlu 'vali' sorusuyla gerildi! 11.06.2019 22:13

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu özel bir televizyon kanalında gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu Ordu Valisi Seddar Yavuz’a yönelik ‘Valiniz itlik yapmıştır’ dediniz mi? sorusu üzerine yine gerildi. Yasal hakkı bulunmamasına karşın VIP'yi kullanmaya çalışan CHP İstanbul adayı İmamoğlu, Ordu Valisi'ne yönelik hakaret dolu sözler sarf etmişti.