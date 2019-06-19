CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu katıldığı bir televizyon programında, bir skandala daha imza attı. İmamoğlu, "Sayın Demirtaş içeride. Sayın Demirtaş suçlu mu? Benim bildiğim mahkemesi devam ediyor." dedi. Gerçekte ise Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan 4 yıl 8 ay, Sırrı Süreyya Önder ise 3 yıl 6 ay hapisle cezaları kesinleşmişti.
CHP'li Ekrem İmamoğlu HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!19.06.2019 02:30
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