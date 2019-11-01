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CHP'li Ekrem İmamoğlu Fransa'da HDP'nin sesi oldu!

01.11.2019 20:29

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu bir skandala daha imza attı. Fransa’nın Strasburg kentinde düzenlenen Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada görevden alınan terör destekçisi HDP’li belediye başkanlarını savundu, Türkiye’yi ise Avrupa’ya şikayet etti.


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