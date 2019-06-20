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CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan skandal sözler

20.06.2019 18:18

15 Temmuz hain darbe girişimi akşamı darbenin şerefine kadeh kaldıran Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın skandal bir görüntüsü daha ortaya çıktı. CHP’li Gürkan, partisinin siyaset anlayışını da ortaya serdi. CHP’li Gürkan, “Belediye Başkanı olduğum sürece Cumhuriyet Halk Partilileri işe almaya devam edeceğim. CHP’lilerden başkasını işe almayacağım” ifadesini kullandı. Gürkan’ın bu sözleri CHP’li belediyelerdeki işçi kıyımını akıllara getirdi. CHP’li belediyelerde kendi görüşlerine aykırı olanlar işten çıkarılmıştı.


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