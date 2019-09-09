CHP’li Doğan Subaşı'ndan skandal Tayfun Kahraman savunması: Gezi’de gösterdiği başarıyı... 09.09.2019 20:18

Koltuğa oturur oturmaz işçi kıyımlarıyla gündemden düşmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gezi’nin başaktörlerin Taksam Dayanışması’nın sözcüsü Tayfun Kahraman’ı Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı’na getirdi. AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ise bu durumu “Eli kanlı, katil terör örgütlerinin paçavrasının altında konuşan kişi bu şehrin neresini dönüştürecek” sözleriyle sert bir şekilde eleştirdi. CHP’li Subaşı ise “Gezi’de gösterdiği başarıyı, İstanbul’da da gösterecek” sözleriyle skandal bir savunmaya imza attı.