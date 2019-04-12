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CHP'li Çine Belediye Başkanı Dinçer'den esnafa akılalmaz ceza

12.04.2019 13:10

Aydın Çine'de belediye başkanı seçilen CHP'li Enver Salih Dinçer, seçim sürecinde kendisine destek vermeyen bir firmayı akla hayale gelmeyecek şekilde cezalandırdı.


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