CHP'li Çine Belediye Başkanı Dinçer'den esnafa akılalmaz ceza

Aydın Çine'de belediye başkanı seçilen CHP'li Enver Salih Dinçer, seçim sürecinde kendisine destek vermeyen bir firmayı akla hayale gelmeyecek şekilde cezalandırdı.
CHP'li Çine Belediye Başkanı Dinçer'den esnafa akılalmaz ceza12.04.2019 13:10
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