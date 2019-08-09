Çankaya Belediyesi temizlik işçileri, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile belediye arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerini protesto ederek eylem kararı aldı.
CHP'li Çankaya Belediyesi'nde kriz! Temizlik işçileri gece yarısı iş bıraktı09.08.2019 20:16
- CHP'li Çankaya Belediyesi'nde kriz! Temizlik işçileri gece yarısı iş bıraktı
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