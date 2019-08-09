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CHP'li Çankaya Belediyesi'nde kriz! Temizlik işçileri gece yarısı iş bıraktı

09.08.2019 20:16

Çankaya Belediyesi temizlik işçileri, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile belediye arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerini protesto ederek eylem kararı aldı.


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