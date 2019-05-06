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CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan Başkan Erdoğan için küstah sözler

06.05.2019 17:32

Türkiye düşmanı sözleriyle bilinen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Başkan Erdoğan hakkında sarf ettiği küstah sözleri ortaya çıktı. Terör örgütü PKK’nın kurucusunu terörist olarak görmediğini söyleyen Kaftancıoğlu, Başkan Erdoğan için zalim ifadesini kullandı.


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