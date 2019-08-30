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CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı programda esnafı tehdit etti (Video)

30.08.2019 13:56

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı bir televizyon programında Boluspor için esnaftan para istedi. Tanju Özcan, destek isterken de destek vermeyenler için "Para yardımı yapmayanlara biz de zorluk çıkaracağız" diyerek tehdit etti. İşte CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın skandal açıklamaları...


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