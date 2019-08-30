CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı bir televizyon programında Boluspor için esnaftan para istedi. Tanju Özcan, destek isterken de destek vermeyenler için "Para yardımı yapmayanlara biz de zorluk çıkaracağız" diyerek tehdit etti. İşte CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın skandal açıklamaları...
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı programda esnafı tehdit etti (Video)30.08.2019 13:56
- CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı programda esnafı tehdit etti (Video)
- Son dakika: Zeytinburnu'nda tramvay raydan çıktı (Video)
- Arzum Onan kocası Mehmet Aslantuğ'un seslendirdiği video ile 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı
- Bakan Akar: YPG çekildi bilgisi var ama teyide muhtaç (Video)
- Canan Kaftancıoğlu'nun katıldığı CHP Bursa toplantısında yumruklar konuştu (Video)
- Külliye'de dikkat çeken tablo (Video)
- Başkan Erdoğan Külliye'de Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti (Video)
- Son dakika: Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı (Video)
- Başkan Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı! İşte Başkan Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesaj
- Devletin zirvesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir'e böyle geldi (Video)
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı (Video)
- 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı! İşte alternatif yollar
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.