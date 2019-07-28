CHP'li Bodrum Belediyesi ilçeyi betona boğdu 28.07.2019 16:23

Uzun yıllardır CHP tarafından yönetilen Türkiye'nin en büyük tatil bölgelerinden biri olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde doğa resmen katledildi. Betonlaşmanın önüne geçilemeyen ilçede yeşil alan yok denecek kadar azaldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi, her yaz yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği bölgelerden biri. Yaz aylarında nüfusun ikiye katlandığı ilçede, çarpık kentleşmenin önüne bir türlü geçilemedi.

HAVADAN BODRUM

CHP yönetimindeki Bodrum'un havadan çekilen görüntüsü, acı bir gerçeği ortaya koydu. İlçede, betonlaşma yüzünden yeşil alanlar yok edildi.

Denize yakın olması için yapılan villalar, ortaya bu çirkin görünümü çıkardı.