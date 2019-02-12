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CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon CHP’den istifa etti

12.02.2019 16:21

CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon partisinden istifa ettiği ve DP’den büyükşehir belediye başkan adayı olduğu konusunda sorulan sorulara “Hayırlı olsun” diyerek cevap verdi.


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