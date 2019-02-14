CHP'li Beşiktaş Belediyesine büyük şok! İşçiler grev kararı kaldı

CHP'li Beşiktaş Belediyesinde işçiler grev kararı aldı. Yaklaşık 1170 işçi sabah saatlerinde toplanarak sloganlar eşliğinde Beşiktaş Belediyesine yürüdü.
CHP'li Beşiktaş Belediyesine büyük şok! İşçiler grev kararı kaldı14.02.2019 14:29
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