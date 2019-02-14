Haberler Web TV CHP'li Beşiktaş Belediyesine büyük şok! İşçiler grev kararı kaldı

CHP'li Beşiktaş Belediyesine büyük şok! İşçiler grev kararı kaldı

14.02.2019 14:29

CHP'li Beşiktaş Belediyesinde işçiler grev kararı aldı. Yaklaşık 1170 işçi sabah saatlerinde toplanarak sloganlar eşliğinde Beşiktaş Belediyesine yürüdü.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları