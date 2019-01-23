CHP'li belediyenin zabıtaları sokak simit satan adamı tekme tokat dövdü 23 Ocak 2019, Çarşamba

CHP'li belediyelerde ortaya çıkan skandallara bir yenisi daha eklendi. CHP’li İzmir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerinin akıllara durgunluk veren görüntüleri ortaya çıktı. Vicdansız zabıta ekipleri bu kez de bir simitçiyi hedef aldı. Simit satan bir satıcıyı adeta öldüresiye döven zabıta ekipleri 'bu kadarına da pes' dedirtti. Hırsını alamayan vicdansızlar, yere düşen simitçiyi tekmelemeye devam etti. İşte CHP'li belediyeye bağlı zabıtanın insanlık gözünde içler acısı halleri...