Dünyaca ünlü tatil beldesi Muğlan'nın Marmaris ilçesinde su işkencesi yaşanıyor. Taşlıca mahallesinde vatandaşlar ihtiyaçlarını eşek sırtında taşıdıkları su ile karşılıyor. CHP'li belediyenin yönettiği Muğla'da su işkencesi yıllardır sürüyor. Muğlalılar seslerini A Haber aracılığıyla duyurmak istiyor 'Bu çile bitsin' diyor.
CHP'li belediyenin 'su işkencesi'16 Kasım 2018, Cuma
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