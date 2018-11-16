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CHP'li belediyenin 'su işkencesi'

16 Kasım 2018, Cuma

Dünyaca ünlü tatil beldesi Muğlan'nın Marmaris ilçesinde su işkencesi yaşanıyor. Taşlıca mahallesinde vatandaşlar ihtiyaçlarını eşek sırtında taşıdıkları su ile karşılıyor. CHP'li belediyenin yönettiği Muğla'da su işkencesi yıllardır sürüyor. Muğlalılar seslerini A Haber aracılığıyla duyurmak istiyor 'Bu çile bitsin' diyor.


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