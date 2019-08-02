Muğla’nın Fethiye Körfezi'ndeki renk değişikliğinin nedeni belli oldu. Gelen analiz sonuçlarına göre, kirlilik atık su arıtma tesisindeki kapasite aşımından kaynaklandığı ortaya çıktı. CHP’li Muğla Büyükşehir Belediyesi ise kirliliğe duyarsız kalmaya devam ediyor. Vatandaşlar CHP’li başkanın körfezin kirliliğiyle ilgilenmemesine tepki gösterdi. Bir vatandaş CHP’li Başkan için “Eğlenmekten zaman bulur ve 2 milyonluk arabasından inebilirse buraya gelir. Suyun en pahalısını içiyoruz. Mahalleme ve sokağıma 20 gündür temizlikçi gelmedi, 3 günde bir gelirdi önceden” dedi. Bir diğer vatandaş ise, “Maalesef CHP’li belediye yıllardır bir arıtma yapamadığı için masmavi denizimiz yemyeşil oldu” diye tepkilerini dile getirdi.
CHP'li belediyenin duyarsızlığı Fethiye Körfezi'ni kirletti!02.08.2019 19:58
- CHP'li belediyenin duyarsızlığı Fethiye Körfezi'ni kirletti!
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