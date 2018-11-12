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CHP’li belediyenin çevre felaketi A Haber’de

12 Kasım 2018, Pazartesi

CHP'li İzmir Belediyesi Körfez’e lağım boşaltıyor. İzmir’in sahil şeridine yine İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından lağım suyu boşaltılıyor. Vatandaş bu duruma isyan etti.


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