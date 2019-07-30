CHP'li belediyelerin torpil listesi! Kadrolar eş-dost ile doldu, maaşlar dudak uçuklattı (Video) 30.07.2019 16:58

Yerel seçimlerin ardından belediyelerde işçi kıyımına başlayan CHP yönetimleri, boşalan kadroları da aile üyeleri ve yakınlarıyla doldurdu. Türkiye'yi ayağa kaldıran torpil skandalına kamuoyu büyük tepki gösterirken, makamları kapan aile üyelerinin maaşları ise dudak uçuklattı.

31 Mart Yerel Yönetim Seçimleri'nin ardından CHP'nin yönetimine geçen belediyelerde skandalların ardı arkası kesilmiyor. Tasarruf bahanesiyle binlerde çalışanı kapının önüne koyan CHP'li belediyelerde yaşananlar "Bu kadar da olmaz" dedirtti. Liyakat ve işi ehline verme söylemleri üzerinden propaganda yapan CHP'li belediyelerde yapılan torpilli atamalar Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Tasarrufun partizanlığa ve akraba kayırmacılığına kılıf olduğu çok kısa sürede ortaya çıktı.

ÜLKE ÇALKALANIYOR

Açılan kadrolar CHP'lilerle doldurulurken müdürlük, daire başkanlığı ve danışman atamalarında aile üyeleri listelerin başında yer aldı. CHP'li başkanlar, oğlunu, eniştesini, hala kızını, teyze oğlunu müdür yaparken kendini müdür atamaya kadar işe vardırdı. Tüm Türkiye CHP'de yaşanan skandal atamalarla çalkalanıyor. Belediyelerde yaşanan kıyım, kıyak skandalı gözler önüne seriliyor. İşte 'birinci dereceden torpil listesi'nin ayrıntıları:

KILIÇDAROĞLU'NU ÖRNEK ALIYORLAR! PARTİ POLİTİKASI HALİNE GELDİ​

CHP'li belediye başkanları, SGK Genel Müdürlüğü döneminde 70 akrabasını sınavsız işe alan Kılıçdaroğlu'nun izinden yürüyor.

CHP'li belediye başkanları Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden gidiyor. Kılıçdaroğlu, SGK Genel Müdürlüğü döneminde 70 akrabasını sınavsız işe almıştı. CHP liderinin kadrolaşma başarısı (!) belediye başkanları için örnek oldu. Kılıçdaroğlu yerel seçimlerden önce, "Namus sözü veriyorum. Kimseyi kovmayacağız. İşten atılan olursa gelecek beni bulacak." ifadelerini kullanmıştı. Ancak Bolu'da işten çıkarılan emekçiler Ankara'ya kadar yürümüş, CHP lideri kendilerine randevu bile vermemişti. Genel başkanın, belediyelerdeki akraba kadrolaşmasına çıtını çıkarmaması danışıklı 'parti politikası' olarak değerlendiriliyor.



*İsmail Uygur

"MARTIN SONU AÇLIKMIŞ"

Torbalı Belediyesi'nin önünde bir araya gelen yaklaşık 400 eski çalışan, CHP'li Başkan İsmail Uygur'u protesto etti. Ellerinde "Martın sonu açlıkmış", "Hani her şey güzel olacaktı", "Söz namustur", "Oğlana var da bize yok mu" pankartlarını taşıyan grup, istifa sloganları attı.



*İlkay Girgin Erdoğan

SÜLALE BOYU VURGUN​

İzmir'in CHP'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, meclis kararıyla belediye şirketi olan Karaburun Belediye Personel Ltd. Şti'ye müdür olarak atandı. Şirketten kendisine 7 bin 500 lira maaş bağlatan Erdoğan, tepkiler üzerine bu maaştan vazgeçtiğini açıkladı. CHP'li isim belediye bünyesinde hizmet veren 3 plajdaki tesislerin müdürlüğüne erkek kardeşinin oğlu olan üniversite öğrencisi Derya Girgin'i getirdi. CHP'li başkan yine halasının kızı Yıldız Sedef'i de belediyenin halkla ilişkiler müdürü olarak göreve getirdi. Mevcut muhasebe müdürünün de görevine son veren Erdoğan'ın bu göreve de eşinin akrabası Handan Kalalı'yı yerleştirdiği ortaya çıktı.

UYGUR'DAN OĞLUNA KIYAK​

İzmir'de Torbalı Belediye Başkanı CHP'li Ramazan İsmail Uygur, oğlu Efe Uygur'u (24), belediye bünyesinde işe aldı. Efe Uygur, belediye şirketi olan Torbalı Personel Özel Güvenlik Gıda İnşaat Temizlik Şirketi'ne (TORBEL) genel müdür yardımcısı oldu. Belediye Başkanı seçildiği 31 Mart 2019'dan bu yana asgari ücretli 435 işçiyi 'tasarruf' gerekçesiyle işten çıkaran Uygur, oğluna 7 bin TL maaş bağlattı.



*Filiz Ceritoğlu Sengel

BELEDiYEYE KUZEN SEKRETER​

İzmir'de Selçuk Belediye Başkanlığı koltuğunu AK Partili Dahi Zeynel Bakıcı'dan devralan CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel, işe 'siyasi intikam' almakla başladı. Seçim meydanlarında 'Ben de bir anneyim' diyen Sengel, önemli bölümü kadınlardan oluşan 15 personeli başka birimlere sürdü. Ardından CHP'li Başkan Sengel, kuzeni Oya Ceritoğlu'nu Selçuk Belediyesi'ne sekreter olarak görevlendirdi.



*Mustafa Kayalar

AMCA ÇOCUĞUNUN EŞİNE ÇİFTE MAKAM

İzmir'in Menderes Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar, eski başkan Bülent Soylu'nun özel kalem müdürü Yavuz Selim Aktaş'ı görevden alarak yerine amcasının oğlunun eşi, eski belediye çalışanı Nuriye Kayalar'ı getirdi. Kayalar aynı zamanda Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak görevini yürütüyor. Ayrıca CHP'den Menderes Belediye Başkan aday adayı olan Mesut Taşdemir de Park Bahçeler Müdürü oldu. CHP Menderes İlçe Başkanı Gizem Candaş'ın da belediye şirketinin başına getirildiği iddia edildi.



*Akif Kemal Akay

SEYHAN'DA DAMAT TORPİLİ

Adana'nın CHP'li Seyhan İlçe Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, emekli albay olan damadı Erkan Şenyurt'u özel kalem müdürü yaptı. Haziran ayındaki meclis toplantısında alınan kararla Başkan Akay'ın damadını özel kalem müdürü olarak ataması büyük tepkilere neden oldu.



*Elif Köse

KARDEŞİNİ YANINDAN AYIRMIYOR

Karabük'ün Safranbolu Belediye Başkanı CHP'li Elif Köse, erkek kardeşi Zafer Köse'yi özel kalem müdürü olarak atadı. Elif Köse, başkanlıktan önce mimarlık yaparken kardeşi de aynı büroda çalıştığı öğrenildi.

HALA EŞİ BAŞDANIŞMAN​

CHP'li İzmir Menemen Belediyesi 1 Nisan itibariyle işçi kıyımına başladı. Son olarak da Ramazan Bayramı arifesinde 60 işçi belediyeden çıkarılmıştı. Belediye meclisinde konuşan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy işten çıkarmaları örtbas etmeye çalışmıştı. AK Partili meclis üyesinin işçi kıyımıyla ilgili sorusuna sinirlenen CHP'li Başkan Aksoy, zabıta çağırarak AK Partili meclis üyesini salondan attırmasıyla Türkiye'nin gündemine gelmişti. Sicili kabarık olan Aksoy, halasının eşi İrfan Aras'ı kendisine başdanışman olarak atadı.



*Muhittin Böcek

DAİRE BAŞKANI YEĞEN​

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, öz yeğeni Celal Böcek'i Bilgi İşlem Daire Başkanı olarak atadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve şirketlerinden yaklaşık 100 kişinin işten çıkarıldığı, yaklaşık 50 kişi sürgün edildiği ve 3 bin 768 üyenin sendikadan zorla istifa ettirildiği iddia ediliyor.

BİN KİŞİLİK AKRABA KONTENJANI!

Yerel seçimlerden önce CHP'de hazırlanan aday listelerinde, Kılıçdaroğlu'yla A Takımı'nın yakınları, eş-dost ve arkadaşları öne çıkmıştı.

Yaklaşık 1.3 milyon kayıtlı üyesi olan CHP'nin belediye başkan adayları ve meclis listelerini, azınlık bir grup parti yöneticisinin yakınları oluşturdu. Seçimlerden önce CHP'de belediye başkanlığı ya da meclis üyeliğine aday gösterilen akrabalar nedeniyle büyük krizler yaşanmıştı. 'Aile torpili'ne karşı tepkiler yükselmesine rağmen 'akraba kayırmacılığı'nın damga vurduğu bin kişilik listede, Selvi Kılıçdaroğlu, Erdoğan Toprak, Seyit Torun, Tuncay Özkan gibi isimlerin yakınları, eş dost ve arkadaşlarının yer aldığı gözler önüne serilmişti. İstanbul Milletvekili ve Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Erdoğan Toprak, aday listelerine en fazla akraba sokan isim olarak öne çıkmıştı. Yaşananların ardından "Akrabalık bağları güçlü" yorumları yapılmıştı.

İŞÇİLERİN EKMEKLERİYLE OYNADILAR

31 Mart öncesi kimsenin ekmeğiyle oynanmayacağının sözünün verilmesine rağmen CHP'li belediyelerde binlerce işçi kapının önüne konuldu.



*Tanju Özcan

NOTER TASDİKLİ KAĞIT DAĞITMIŞTI

Yerel seçimlerde CHP'ye geçen Bolu Belediyesi'nde de işçi kıyımı yaşandı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, seçim sürecinde "İşçi çıkarmayacağım" sözü verip noter tasdikli kâğıt dağıtmıştı. Başkan seçilmesiyle birlikte 97 işçiyi işten attı, baskı yapılarak onlarcasının yerleri değiştirildi. İşçiler uzun bir süre belediye binası önünde oturma eylemi yaptı.



*Zeydan Karalar

SMS'LE ÇALIŞANLARI KAPININ ÖNÜNE KOYDU​

Adana'nın CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, göreve geldikten kısa bir süre sonra 1750 işçinin çıkarılması talimatını verdi. İşçiler bu durumu, gece cep telefonlarına gelen mesajlarla ya da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın iletişim hattı olan Alo 170'ten öğrenebildi. İşten çıkarılan çalışanların, 'işsizlik maaşı' alamaması içinde İş Kanunu'nun 29. maddesi devreye konuldu.

ANTALYA'DA 100 İŞÇİ KOVULDU​

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi de, çalışanları sindirmek için elinden geleni yaptı. Belediye Başkanı Muhittin Böcek, göreve geldikten sonra 100 işçiyi kapının önüne koydu. Bununla yetinmeyen Böcek, 100'den fazla işçiyi de sürgün etti. Hizmet-İş üyesi 3 bin 768 kişi ise zorla istifa ettirildi.