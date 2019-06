CHP'li belediyelerin işçi zulmü sürüyor 25.06.2019 22:19

"Partizanca davranmayacağız, her siyasi görüşe saygı duyacağız" diyen CHP’li Belediye Başkanları, teker teker sözlerinin eri olmadıklarını gösteriyor. Son olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde on dört işçinin görevine son verildi. Bahane ise sosyal medya mesajları, asıl gerekçe ise Cumhur İttifakı’nın adayını desteklemeleriydi. Karadeniz Ereğli’de de asgari ücretle çalışan altı işçi çıkarıldı. Sekiz bin lira maaşla on danışman alındı.