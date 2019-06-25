Haberler Web TV CHP'li belediyelerin işçi zulmü sürüyor

CHP'li belediyelerin işçi zulmü sürüyor

25.06.2019 22:19

"Partizanca davranmayacağız, her siyasi görüşe saygı duyacağız" diyen CHP’li Belediye Başkanları, teker teker sözlerinin eri olmadıklarını gösteriyor. Son olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde on dört işçinin görevine son verildi. Bahane ise sosyal medya mesajları, asıl gerekçe ise Cumhur İttifakı’nın adayını desteklemeleriydi. Karadeniz Ereğli’de de asgari ücretle çalışan altı işçi çıkarıldı. Sekiz bin lira maaşla on danışman alındı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları