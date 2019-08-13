CHP'li belediyelerden kurban karşıtı kampanyaya destek 13.08.2019 08:43

Avrupa, İsrail ve dünyanın çeşitli yerlerinden İslam düşmanı gruplar, Müslümanların Kurban Bayramı'nı hedef alarak "kurban yasaklansın" kampanyalarına başladılar. Kurban düşmanlığı yurt dışıyla sınırlı kalmadı. CHP'li bazı belediyeler, sosyal medya hesaplarıdan yaptıkları paylaşımlarla İslam düşmanı kampanyaya destek verdi.

Dünyanın dört bir yanından islam düşmanı gruplar Müslümanların Kurban Bayramı'nı hedef alarak "kurban yasaklansın" kampanyası başlattılar.



İslam düşmanı çirkin kampanya yurt dışıyla sınırlı kalmadı. CHP'li Datça ve Borçka Belediyelerinin sosyal medya hesapları, Kurban Bayramı ile alay eden paylaşımlar yaptı.

Muğla'nın Datça ve Artvin'in Borçka ilçelerinin CHP'li belediyelerine ait Twitter hesapları üzerinden yapılan paylaşımlarda, Kurban Bayramı ile alay edilen ve bayramda kurban kesmeyi "vahşi" bir davranış olarak gösteren görsellere yer verildi.

İki ilçe belediyesinin yaptığı paylaşımlar sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı.

Kullanıcılar, belediyelere ait sosyal medya hesaplarının yaptığı paylaşımlara tepki gösterdi.