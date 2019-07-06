CHP’li belediyelerde işçi kıyımı! Şehidin kardeşini işten çıkardılar 06.07.2019 22:02

31 Mart sonrası hem CHP’nin, hem de HDP'nin kazandığı birçok belediyede işçi kıyımı başladı. O kıyım hız kesmeden sürüyor. Mağdurların sayısı on bini aştı. CHP zulmünün yaşandığı kentlerden biri de Adana Büyükşehir Belediyesi... Öyle ki, haksız olarak işten atılanlar arasında şehit yakınları da var.

31 Mart yerel seçimleri sonrası hem CHP'nin, hem de HDP'nin kazandığı birçok belediyede işçi kıyımı başladı. O kıyım hız kesmeden sürüyor. Mağdurların sayısı on bini aştı. Öyle ki, haksız olarak işten atılanlar arasında şehit yakınları da var. Özellikle HDP'li Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün, şehit yakınlarını işten çıkarma skandalı gündeme bomba gibi düşmüştü. Şehit yakınlarını işten çıkarma kervanına CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi de katıldı...